В СБУ похвастались, что закрыли уже 300 автозаправок

бензин, АЗС, горючее, заправка / sevdon.net

В СБУ отчитались о закрытии 300 нелегальных автозаправок по всей Украине.

АЗС в обход действующего законодательства сбывали контрафактные горюче-смазочные материалы, рассказали в пресс-центре ведомства в субботу, 28 декабря.

"Незаконный бизнес злоумышленники вели без соответствующих разрешительных документов и с нарушением правил выполнения опасных работ", - добавили в спецслужбе.

В результате таких сделок госбюджет недополучил миллиарды неуплаченных налогов.

"По заключению профильных экспертов, только за два последних года сумма убытков превысила 10 млрд грн", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, то сейчас незаконные конструкции демонтируют, а на контрафактное топливо наложен арест.

Как ранее писал Главред, Гончарук принял радикальное решение о деятельности нелегальных АЗС.

Также отметим, АЗС продолжают снижать цены на топливо после встречи с Зеленским.