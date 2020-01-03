Эксперт рассказал, был ли позитив в Украине и ее политике в 2019-м

Украинский флаг / УНИАН

Самое позитивное событие в политике Украины в 2019-м – тот факт, что в Украине были проведены нормальные и демократичные президентские и досрочные выборы в Раду. Такое положение вещей крайне важно для статуса и имиджа официального Киева в мире.

Соответствующее мнение высказал эксперт и глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает Сегодня.

"Произошла смена элит, обновление правящей элиты. Это значит, что Украина как государство постепенно модернизируется, пытается нащупать рецепты, которые смогут обеспечить нашей стране решение текущих проблем и дальнейший устойчивый рост", – заявил он.

Кроме того, по словам Мусиенко, большим плюсом для Украины стал тот факт, что не произошло "тотальной зрады" и "сдачи" украинских интересов.

Далее, однозначный позитив, считает эксперт - то, что Киев сумел добиться от Москвы договора о продлении транзита российского газа по территории Украины в Европу.

"Мы обеспечили себе стабильные поступления в бюджет как минимум на ближайшие пять лет. И плюс к этому получили три миллиарда долларов в бюджет в обеспечение решения Стокгольмского арбитража", – подытожил он.

Напомним, ранее Александр Мусиенко пояснил, как президент Зеленский может закончить войну на Донбассе. Позднее политолог Владимир Фесенко составил рейтинг главных политических событий Украины-2019.