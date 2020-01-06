Око в небесах: над Украиной и Беларусью покружил американский самолет-разведчик

Самолет, разведчик / Википедия

Самолет-разведчик модели Boeing RC-135W, входящий в авиапарк армейских американских самолетов, пролетел вблизи западных границ Беларуси - с Польшей, Литвой и Украиной.

На это обратили внимание сотрудники Українського мілітарного портала со ссылкой на информацию с порталов-воздушных трекеров.

По имеющимся данным, Boeing RC-135W (Бортовой номер 64-14841, позывной - HENRY08) постоянно дислоцируется на английской авиабазе Милденхол.

Маршрут полета Boeing RC-135W Воздушных сил США 6 января 2020.

Український мілітарний портал

Напомним, ранее американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом.