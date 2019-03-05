Самолет-разведчик США дважды подлетел к границам России

Самолет США дважды приблизился к границам России / Фото: Wikimedia

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V дважды за последние две суток совершил продолжительный полет у границ РФ.

Как сообщает Twitter авиационного ресурса PlaneRadar, самолет с бортовым номером 64-14845 5 марта поднялся в воздух на авиабазе Милденхолл в Великобритании.

После взлета пилот полтора часа курсировал над Литвой и Гданьским заливом, пролетая в непосредственной близости с границей Калининградской области.

Впоследствии американский самолет провел разведку в воздушном пространстве Эстонии. Тогда пилот пролетел рядом с Ленинградской и Псковской областями. Затем самолет вернулся на базу через территорию Литвы.

Днем ранее, 4 марта, этот же разведывательный самолет пролетел по абсолютно идентичному маршруту.

/ Фото: Twitter/PlaneRadar

Как ранее сообщалось, Служба внутренней безопасности внешнеполитического департамента ЕС в Брюсселе предостерегла европейских дипломатов и военных чиновников от шпионажа со стороны российских и китайских спецслужб.