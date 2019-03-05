Россия наращивает войска на границе с Украиной - Eurasia Review

5 марта 2019, 07:15

В Москве надеются, что близость российской армии может повлиять на голоса украинцев на президентских выборах.

Российская армия
Российская армия / Reuters

Задолго до инцидента в Керченском проливе в октябре 2018 года Россия уже начала укреплять войска в Южном военном округе, который простирается от Волгограда до границы России с Грузией и Азербайджаном. Естественно, это вызвало обеспокоенность в Киеве, так как эта территория примыкает к Донбассу.

Одной из самых больших проблем для Украины также было возобновление Россией деятельности 150-й мотострелковой дивизии в конце 2016 года. Она размещена всего в 50 км от границы между Россией и Украиной и оборудована необычайно большим количеством танков. Ее силовая структура включает в себя два танковых полка и российские СМИ называют дивизию "стальным монстром". Об этом пишет Феликс Чанг, старший научный сотрудник Института внешней политики и директор по стратегическим вопросам в аналитической компании DecisionQ в своем материале на Eurasia Review. Главред публикует перевод статьи.

Читайте такжеРоссия применила на Донбассе неизвестное лазерное оружиеНаращивание военной мощи России возле Украины, похоже, в последнее время ускорилось. В январе 2018 года в Южном военном округе России было размещено 415 тактических самолетов и 259 вертолетов. Год спустя эти цифры достигли 500 тактических самолетов и 340 вертолетов. Между тем, высокопоставленный украинский командир отметил, что количество батальонов русской армии, находящихся в непосредственной близости от границы, увеличилось с 8 до 12.

Москва также укрепила свои силы на Крымском полуострове. В декабре 2018 года несколько тяжеловесных транспортных самолетов Ил-76 вылетели из аэропорта возле базы 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на авиабазу Джанкой в ​​северном Крыму. В тот же период видеоизображения, размещенные в социальных сетях, показали, что Россия транспортирует боевые машины пехоты БМД-2 (БМП) через Керченский пролив в Крым. Поскольку российские воздушно-десантные подразделения являются единственными в российской армии, которые используют БМП-2 и БМД-2, вполне возможно, что элементы 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии были развернуты в Крыму.

Несмотря на это, больше всего Россия в Южном военном округе акцентирует внимание противовоздушной обороне. Два года назад объявлено о планах строительства радиолокационной станции раннего оповещения Воронеж-М под Севастополем в 2019 году.  В конце 2018 года Россия отправила один из своих самых современных самолетов раннего предупреждения и контроля А-50 на авиабазу Саки в Крыму, где находятся десятки российских истребителей Су-30 и штурмовиков Су-24. Возможно, наиболее поразительным является то, что к концу 2018 года Россия сконцентрировала как минимум 5 своих самых современных батарей ПВО С-400 в Крыму и вокруг него. Вместе с двумя другими батареями ПВО С-300 поблизости, российские наземные средства в регионе могут одновременно запустить до 192 ракет класса "земля-воздух". Интересно, что их экипажи готовились противостоять не только вражеским самолетам, но и крылатым ракетам морского базирования, по-видимому, в рамках подготовки к вмешательству НАТО. Как бы то ни было, воздушное пространство над Крымом и Донбассом быстро стало одним из самых хорошо защищенных в мире.

Читайте такжеПутин близко: Беларусь отреагирует на бряцание Польши оружиемДругое возможное объяснение наращивания военной мощи России возле Украины связано с политикой. Размещая крупные вооруженные силы в Крыму и вблизи Донбасса, Москва, возможно, пытается убедить украинцев признать, что их противостояние России в конечном итоге окажется бесполезным или, по крайней мере, очень дорогостоящим.

Москва может надеяться, что близость ее вооруженных сил повлияет на выбор украинцев проголосовать за пророссийских кандидатов на выборах в Украине в марте 2019 года. Если это так, Россия не будет первой, кто попытается использовать угрозу военной силы для влияние на выборы. В 1996 году Китай выпустил баллистические ракеты в Тайваньском проливе, чтобы запугать местный электорат и заставить проголосовать за кандидатов, поддерживающих воссоединение с материком. К несчастью для Китая, тайваньские избиратели не поддались на угрозы.

Россия не только укрепляет свои силы под Украиной, но и проводит дополнительные военные учения. В этом свете можно рассматривать наращивание как прелюдию к некоторому роду военных действий. Конечно, в случае возобновления военных действий, установка Россией густой сети противовоздушной обороны создаст трудности для Украины по переброске грузов в восточную часть Украины или оказанию там воздушной поддержки для своих наземных сил. Более того, эти средства противовоздушной обороны могли бы сдержать наиболее доступную форму международной помощи Украине.

Читайте такжеБряцают оружием: Россияне вывели военные корабли на учения в Черном мореЕще одним свидетельством того, что военные действия могут возобновиться, стало известие о том, что в конце 2018 года Россия вывезла около 200 танков Т-64 из хранилища в район, близкий к ее границе с Украиной. Хотя российские войска больше не используют их, танки могут быть переданы пророссийским сепаратистским боевикам на Донбассе, где они могли бы сразиться с украинскими танками Т-64.

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