Боевой дебют: украинские и российские танки могут сразиться в Кашмире

Танк / "Укроборонпром"

Украинский танк Т-84 и российский Т-90С Bhishma могут сразиться в ходе военного конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире. Об этом пишет в своем блоге российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Основным танком индийской армии является Т-90С Bhishma, производимый в России и Индии (по лицензии), тогда как с пакистанской стороны "в районе границы в Кашмире замечены танки Т-84 украинского производства", созданные на основе Т-80УД", – пишет Хлопотов.

Читайте такжеКонфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действияхПо его словам, если страны не придут к согласию, пакистанским танкам Т-84, равно как и индийским Т-90С, в скором времени предстоит настоящий боевой дебют.

Ранее сообщалось, что Индия впервые за 48 лет нанесла авиаудар по Пакистану. Инцидент резко обострил отношения между странами, которые владеют ядерным оружием.