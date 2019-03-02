ЕС выделяет Украине 50 млн евро для защиты на Азове от России

Украина получит дополнительно финансирование на укрепление защиты / Фото: NATO Maritime Command

Европейский Союз в рамках специального проекта выделит Украине 50 млн евро для обеспечения безопасности в акватории Азовского моря и противостояния российской агрессии.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Одессе. Он подчеркнул, что безопасности на Азовском побережье потребовалось усилить после инцидента в Керченском проливе.

"Есть специальный проект — 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, эти средства пойдут на поддержку Бердянска и Мариуполя, а также на Черноморское побережье и на Дунай.

Порошенко добавил, что сотрудничество Украины и ЕС дает стране новые возможности.

Напомним, в Белом доме отказались гарантировать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае, если украинские военные корабли вновь будут отправлены в Керченский пролив.