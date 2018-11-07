Вашингтон бдит. Американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом

Boeing P-8A Poseidon / Aviation International News

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, входящий в состав ВВС американского флота, во вторник, 6 ноября, осуществил разведывательный полет в районе Керченского пролива.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице специализированного портала PlaneRadar в сервисе микроблогов Twitter.

Согласно имеющимся данным, самолет с бортовым номером 168764 пролетел на дистанции в 24 километра от береговой линии аннексированного Россией полуострова Крыма. Также известно, что самолет несет боевую службу в составе 10-й патрульной эскадрильи ВМС США Red Lancers.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США заявили о перехвате их самолета-разведчика над Черным морем.