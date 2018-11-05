США заявили о перехвате их самолета-разведчика над Черным морем

Российские Су-27 неоднократно перехватывали украинские и американские самолеты над Черным морем / twitter.com/Puolustusvoimat

В командовании ВМС США пожаловались на российский истребитель Су-27, который совершил небезопасный перехват разведывательного самолета США над Черным морем.

Согласно данным пресс-службы военного ведомства, инцидент произошел 5 ноября 2018 года, когда американский самолет EP-3 Aries летел в международном воздушном пространстве над Черным морем и был перехвачен российским истребителем, который повел себя крайне агрессивно, указано на сайте ВМС США..

"Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник Ан-26 в Черном море - он приблизился на опасное расстояние к Ан-26, выполнявшему плановое задание.