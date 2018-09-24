Опубликовано фото перехвата российским истребителем украинского самолета

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Пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины опубликовало фото сближения российского истребителя Су-27 с украинским транспортным самолетом Ан-26 над акваторией Черного моря.

На фото видно, как Су-27 с бортовым номером "30" из аннексированного Крыма пролетает неподалеку от борта украинского Ан.

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил украинский транспортник Ан-26 в Черном море - он приблизился на опасное расстояние к Ан-26, выполнявшему плановое задание.