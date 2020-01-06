Зарплаты бюджетников выросли: кому из украинцев повезло

Иллюстративное фото / zarplata.alexyanovsky.com

Уровень заработных плат сотрудников бюджетной сферы в Украине в 2020-м вырос - непосредственно с 1 января.

Как сообщают в Кабмине, такая ситуация связана с очередным этапом увеличения минимальной зарплаты. В 2020-м таковой показатель составляет 4723 гривны.

По данным чиновников, в первую очередь, повышение зарплат коснется учителей и медиков - из-за доплат в формате различных надбавок и премий. Как сообщают в Минобразования, для педагогов стала обязательной надбавка в размере 10% от оклада "за престиж профессии". Далее идет 20%-ная доплата за проверку тетрадей, 10%-ная - за классное руководство, 10%-ная за заведование кабинетом и т.д.

Кроме того, за стаж работы также предусмотрена надбавка: более 3-х лет – это 10% оклада, более 10 лет – 20%, более 20 лет – 30%. У медсестер и врачей ситуация аналогичная. В конечном итоге, данные категории бюджетников получают в полтора-два раза больше оклада (около 7-9 тысяч гривен). Тем не менее, это все равно ниже, чем средняя реальная зарплата по Украине.

Напомним, ранее Главред опубликовал подробный материал по поводу того, какой будут зарплаты и пенсии в Украине в 2020 году.