Украинцы с маленькой зарплатой будут платить меньше налогов

Сергей Верланов считает, что после реформы украинцы станут охотнее платить налоги / УНИАН

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что в Украине будет снижен размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты в стране.

Как сообщает пресс-служба ведомства, изменения будут реализованы в рамках налоговой реформы, которая стартует в 2020 году.

По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов для граждан с различным уровнем дохода. Также будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц.

"Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил Верланов.

Глава налоговой службы не сомневается, что после учреждения реформы украинцы станут гораздо меньше уклоняться от налогов.

Напомним, Зеленский посетил село Красная Слободка в Киевской области, где встретился с местными аграриями. При этом глава государства неоднозначно ответил на вопрос о повышении пенсий.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине минимальная пенсия вскоре существенно возрастет.