"Летел спасать премьера": Юзик пытался "сбежать" от журналиста и угодил в скандал

Юрий Корявченков / УНИАН

Народный избранник от Слуги народа Юрий Корявченков, известный как Юзик, угодил в скандал. Депутат пытался скрыться на авто от журналиста и нарушил правила дорожного движения.

Так, журналист подошел к Юзику, который сидел за рулем своего авто, чтобы задать вопрос, но нардеп не захотел общаться и попытался "убежать". Отмечается, что Корявченков выехал на дорогу и пересек двойную сплошную, что является грубым нарушением ПДД.

"Слугам" народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная! Наверное, летел спасать своего Премьера", - написал в своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков.

Как ранее сообщал Главред, народный избранник от Слуги народа и бывший актер Квартала 95 Юрий Корявченков отличился в Верховной Раде раздачей билетов на скандальный концерт Вечернего квартала.