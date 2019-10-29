Не раздавал билеты: Юзик из "квартала" объяснил свое поведение в Раде

Юзик с билетами / 1news

Народный избранник от Слуги народа и бывший актер Квартала 95 Юрий Корявченков отличился в Верховной Раде раздачей билетов на скандальный концерт Вечернего квартала. Нардеп объяснил, почему и для кого приносил билеты.

"Это были пригласительные, бесплатные пригласительные. Я не раздавал эти билеты. Одному человеку просто дал и все", - отметил Юзик в комментарии корреспонденту Радио Свобода.

По словам Корявченкова, у него не получилось пойти на концерт из-за работы.

"Я вечером не мог попасть в дворец Украина, так как было заседание. Я их сфотографировал и отправил, чтобы электронными билетами их отдали", - объяснил народный депутат.

Кроме того, он отметил, что приглашения были не для депутатов.

Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожаловался на проблемы с дисциплиной во фракции Слуга народа