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"Отрезать от морей": Зеленского предупредили о нападении России

16 января 2020, 14:57

Евгений Марчук считает, что Москва действительно угрожает Киеву.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Бывший министр обороны экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук насторожился из-за слов президента РФ Владимира Путина о "российском Причерноморье". По его словам, Москва действительно угрожает Киеву.

"Это реальная угроза Украине. Я думаю, президент Зеленский должен обязательно отреагировать на эти слова. Сдержанной, холодной лексикой, но надо было отреагировать. Понимаю, что ему не хотелось заострять отношения с Путиным, чтобы не сорвать обмен заложниками и следующую встречу в нормандском формате. Но есть обстоятельства, когда не реагировать нельзя, потому что молчание воспринимается как слабость", – объяснил Марчук в интервью Главкому.

При этом он указал, что слова хозяина Кремля прозвучали как угроза нового витка агрессии.

"Если перевести сказанные слова Путина на язык международного права, то получается, что Россия планирует захватить еще часть территории Украины, и отрезать нас от Азовского и Черного морей", - заявил экс-министр.

Кроме того, он призвал Зеленского обратиться подписантам Будапештского меморандума и в Совбез ООН, заняться морской безопасностью Украины и выяснить у Путина с "какого времени мы будем исследовать историю нашего соседства".

"Я считаю, что это было серьезное реальное предупреждение со стороны Путина… Такими заявлениями президент Путин приучает и Запад, чтобы после очередной провокации против Украины напомнить западным лидерам, что он совсем недавно предупреждал, что разбирается с Украиной", – подчеркнул Марчук.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин снова похвастался новейшим оружием Кремля.

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