"Никому не угрожаем": Путин снова побахвалился своей ракетой

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова решил пустить пыль в глаза. Хозяин Кремля повторил свою мантру о новейшем ракетном оружии.

По его словам, Россия никому не угрожает.

"Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. Наши шаги на укрепление безопасности были сделаны своевременно", - заявил Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

При этом он заверил, что РФ обошла всех по вооружению.

"Впервые по ракетному вооружению мы никого не догоняем, а наоборот. Другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед", – подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался достижениями страны в оборонной сфере.