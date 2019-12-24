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"Ни в одной стране нет": Путин попугал своим "гиперзвуковым оружием"

24 декабря 2019, 17:55

Россия "не стремились создавать угрозы для других стран".

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался достижениями страны в оборонной сфере. По его словам, РФ опережает другие страны по уровню развития вооружения.

При этом он отметил, что СССР "всегда догонял" США. Кроме того, он заверил, что Россия "не стремились создавать угрозы для других стран".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - цитирует российского лидера ТАСС.

Кроме того, он заявил, что российские войска имеют гиперзвуковые комплексы Кинжал авиационного базирования, лазерные боевые комплексы Пересвет и ракеты Калибр. Помимо этого, РФ разрабатывает наземный аналог гиперзвуковой ракеты Циркон и оснащает РВСН гиперзвуковым комплексом Авангард.

"У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности Сармат, по гиперзвуковой ракете Циркон наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату Посейдон, по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой Буревестник", - подытожил Путин.

Как ранее сообщал Главред, в США провели испытания запрещенной ракеты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Россия США оружие Владимир Путин
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