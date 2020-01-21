В Украине впервые за три года обнаружили птичий грипп

В лаборатории выявили причий грипп / УНИАН

В селе Бугаков Немировского района Винницкой области на предприятии Хутор была зафиксирована массовая гибель птицы из-за птичьего гриппа.

Как сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, падеж поголовья впервые был обнаружен 18 января.

В Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе были подробно изучены пробы отобранного биоматериала. Специалисты лабораторно подтвердили диагноз – птичий грипп.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года на предприятии Хутор содержалось около 98 тысяч голов птицы яичного направления. В частности, в данном случае речь идет о курах и индейках. Однако на предприятии не сообщают точные данные о количестве и виде погибших птиц.

Читайте такжеУкраине грозит птичий грипп из-за китайской курятиныВсемирная организация здравоохранения животных 20 января сообщила, что в результате вспышки птичьего гриппа в Украине из 98 тысяч поголовья птиц погибли около пяти тысяч, а остальных после лабораторных анализов пришлось уничтожить. Как утверждают специалисты, в Украину пришел серотип вируса H5, и это первый подобный случай за последние почти три года.

Как известно, штамм вируса Н5, как правило, переносят перелетные птицы. От него пострадали фермы и птица в Польше, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии, уже в январе о случаях заражения сообщали в Германии. Последняя крупная эпидемия птичьего гриппа наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов - возбудитель заболевания доставили перелетные птицы из Азии.

Напомним, ветеринары зафиксировали гибель разных видов птицы в личных подсобных хозяйствах в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области.

Ранее из-за птичьего гриппа в Украине вводили запрет на ввоз птицы, продукции и сырья из Китая.