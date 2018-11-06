В Тернополе на озере обнаружены сотни отравленных ядом птиц

6 ноября 2018, 21:04

Активисты заявляют, что рыбаки наблюдают гибель пернатых уже на протяжении двух недель.

  • Массовая гибель чаек Фото: Facebook/Новости ТТБ
  • Массовая гибель чаек Фото: Facebook/Новости ТТБ
  • Массовая гибель чаек Фото: Facebook/Новости ТТБ
  • Массовая гибель чаек Фото: Facebook/Новости ТТБ

Возле озера в Тернополе зафиксирован массовый падеж чаек. На одном отрезке пляжа обнаружено 200 птиц, однако местные рыбаки уверяют, что наблюдают гибель пернатых в течение нескольких недель.

Как утверждает председатель общественной организации "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скала" Андрей Обьещик, мертвые птицы разбросаны на участке в 150 метров.

В Госпродпотребслужбе по результатам вскрытия сделали вывод, что птицы были отравлены неизвестным веществом, предположительно это крысиный яд. Сейчас проводятся дополнительные анализы на факт наличия птичьего гриппа.

Отмечается, что настолько массовая гибель чаек в данном регионе фиксируется впервые. Активисты не на шутку встревожены.

Напомним, на севере аннексированного Россией Крыма продолжается ухудшение экологической ситуации в результате выбросов химических веществ на заводе "Титан".

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гибель Тернополь озеро отравление птицы
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