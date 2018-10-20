Язвы у детей и гибель животных: в Армянске продолжается экологическая катастрофа

На севере аннексированного Россией Крыма продолжается ухудшение экологической ситуации в результате выбросов химических веществ на заводе "Титан".

В Армянске местные жители сообщают, что на улицах снова можно наблюдать липкое вещество ржавого цвета, покрывающее все вокруг.

"Все очень плохо. "Титан" стоит, выбросов нет, но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неизвестной). Дышать нечем, все больные, дети в язвах, голуби, коты снова умирают. Официально дают превышение по хлороводороду, показатели по серной кислоте скрывают", – говорится в сообщении RoksolanaToday & Крым в Twitter.

Напомним, ранее в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. При этом сообщалось о том, что завод "Титан" полностью прекратил работу.