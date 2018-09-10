Завод "Крымский титан" в Армянске полностью прекратил работу

Завод остановлен, осталось ликвидировать последствия химической "атаки" на город / Крым. Реалии

На заводе "Крымский титан", которые стал одной из причин химических выбросов в окружающую среду, спровоцировавших чрезвычайную ситуацию в оккупированном Армянске на севере аннексированного Россией Крыма, остановили все восемь печей по производству диоксида титана.

"Вчера остановили последнюю печь", - сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Догадов в эфире местного телеканала.

Догадов отметил, что остановка печей велась на протяжении всей предыдущей недели. По мере остановки печей воду, которую использовали в производстве, направляли в кислотонакопитель, из которого шли выбросы химии. В частности, на данный момент подается порядка 44,5 тыс. кубометров в сутки, объем планируют увеличить до 52 тыс. куб. м.

Читайте такжеВыбросы из Армянска накрыли КрасноперекопскЖители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков.

По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".