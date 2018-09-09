Выбросы из Армянска накрыли Красноперекопск

Вредные выбросы из Армянска достигли Красноперекопска и Херсонщины / Скриншот с видео

В городе Красноперепопск, что в 20 километрах от оккупированного россиянами Армянска на территории аннексированного Крыма, жители также начали массово жаловаться на самочувствие.

"Мы чувствуем и привкус во рту, и пищевое отравление. Почки, печень, внутренние органы дают о себе знать", - рассказывает Крым.Реалии жительница Красноперекопска.

Тем не менее, женщина добавила, что пока что можно потреблять в пищу продукты - фркуты и овощи - с огородов и рынков.

Читайте такжеЭкологическая катастрофа в Армянске: в Херсонской области эвакуируют тысячи детей"Пока кислотных дождей не было - не боюсь. Помыли и едим", - говорит женщина.

Жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков.

По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".