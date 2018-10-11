Экологическая катастрофа в Крыму: в Армянске произошли новые химические выбросы

11 октября 2018, 07:25

Многие жители Армянска получили химические ожоги, среди пострадавших есть дети.

Крымский титан
В Крыму произошли новые химические выбросы / Reuters

В Армянске (территория аннексированного Россией Крыма) произошли новые выбросы вредных веществ.

Как рассказала "Громадському" жительница Армянска Екатерина Пивовар, утром 10 октября в городе ощущался характерный запах. Женщину и ее детей доставили в больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Пострадавшая утверждает, что чувствует "жжение в глазах" и что она получила "ожоги слизистой оболочки носа".

При этом врачи диагностируют аллергическую реакцию на токсические вещества и посоветовали уехать из города.

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В соцсетях пользователи сообщают о признаках выбросов. "Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - пишет пользователь "ВКонтакте" Сергей Самарин.

По сообщению местных жителей, многие получили ожоги, среди пострадавших есть дети.

"Меня довели и я готова на все. У меня четверо детей. Утром был новый выброс Я вызвала скорую, приехал врач и плачет. Я рыдаю. На улице больше 15 минут днем невозможно находиться - отекает лицо", - рассказывают местные жители, сообщила в Facebook журналистка Ксения Бабич.

При этом местные жители 11 октября планируют выйти на акцию протеста и перекрыть дорогу для привлечения внимания к экологической катастрофе.

Напомним, ранее в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. При этом сообщалось о том, что завод "Титан" полностью прекратил работу.

В Армянске был объявлен режим чрезвычайной ситуации, также стало известно о новых химических выбросах в городе.

Позднее в Крыму заявили о частичном разрушении отстойника химзавода со стороны Украины.

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Новость в спецтеме:Экологическая катастрофа в Армянске
Крым Армянск выбросы химические ожоги
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