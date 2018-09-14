В Армянске объявлен режим чрезвычайной ситуации

Армянск объявлен зоной ЧС / ИС

В пострадавшем от токсичных выбросов Армянске, а также в близлежащих селах в аннексированном Крыму местные чиновники объявили режим чрезвычайной ситуации.

"Сегодня решением комиссии ЧС введен режим ЧС, буквально в 19:00", - цитирует РИА Новости главу администрации Армянска Василия Телиженко.

Чиновник заявил, что цель данного режима – использование резервного фонда для ликвидации последствий выбросов.

По словам Телиженко, сроки окончания ЧС пока неизвестны, позже они будут определены решением комиссии.

Отмечается также, что в России возбудили уголовное дело по факту выброса вредных веществ в городе Армянске, который был выявлен в результате проверки.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.