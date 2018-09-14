"Оккупанты устроили геноцид". Армянск накрыла новая волна кислоты — блогер

Армянск и его окрестности накрыла новая волна кислоты, сообщил блогер / ИС

В захваченном Российской Федерации Крыму Армянск и окрестности накрыла новая волна кислоты.

На полуострове "оккупанты устроили геноцид", написал "КРЫМский бандеровец" в своем аккаунте в Twitter.‏

"… Армянск и окрестности накрыло серной кислотой. Люди пишут, что как будто оказались в газовой камере...", — отметил активист.

По его данным, началась паника, поскольку скоро "в эту душегубку" оккупанты привезут детей (которых вывезли из города в связи с загрязнением воздуха — Ред.).

Армянск и его окрестности накрыла новая волна кислоты, сообщил блогер / Скриншот с twitter.com/CrimeaUA1

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.