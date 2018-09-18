В Крыму заявили о частичном разрушении отстойника химзавода со стороны Украины

В Крыму произошли химические выбросы / Reuters

Со стороны Украины произошло частичное разрушение дамбы кислотонакопителя завода по производству диоскида титана на севере аннексированного Крыма.

По словам гендиректора предприятия Андрея Акулова, половина дамбы находится на территории России, половина - на территории Украины.

"Мы заметили, что дамба частично разрушена на территории Украины", - сообщил он.

Он подчеркнул, что российское издание "Новая газета" опубликовала фотографии дамбы со стороны Украины, сделанные с помощью бинокля 16-кратного увеличения, на которых видно, что ее целостность нарушена.

При этом при смешивании соленой воды с содержимым кислотонакопителя происходит химическая реакция - выброс хлорида водорода в атмосферу, пишет "Интерфакс".

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Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавения металлических деталей, а также на непонятный жирный налет на всех поверхностях.

В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.