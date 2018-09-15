Нормы превышены в 9 раз: в Крыму заявили о новых химических выбросах

В Крыму произошли новые химические выбросы / Reuters

По данным "главы регионального управления Роспотребнадзора в Крыму" Натальи Пеньковской, на севере аннексированного полуострова зафиксировано серьезное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

При этом Пеньковская отметила, что по сравнению с началом недели ситуация ухудшилась, передает РИА "Новости".

"Мы зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и серному ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп, это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в девять раз", - сказала она.

Вместе с тем, по ее словам, здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Напомним, в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.

Позднее стало известно о том, что в Армянске объявлен режим чрезвычайной ситуации.