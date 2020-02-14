"Феерические долба*бы!": сеть глумится над видео "победоносия" в "ЛНР"

Сеть глумится над видео "победоносия" в "ЛНР"

Пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождения Луганской области от фашистских захватчиков обсуждают в сети.

Террористы "ЛНР" устроили по этому поводу акцию "победоносия", как отметили пользователи. Молодых учащихся местных вузов обрядили в шинели и ватники, после чего заставили на морозе стоять на трассе, раздавая листовки, календари и запрещенные в Украине георгиевские ленточки.

Читайте такжеПолучили вожделенный паспорт России: в "ЛНР" озвучили шокирующие данные"Оккупированный Луганск. Год победоносия продолжает набирать обороты с колоссальной скоростью", – так прокомментировал видео акции офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан в Twitter.

В комментариях под роликом люди пишут: "Лучше бы туалетную бумагу раздавали", "Что тут можно сказать – феерические долбаебы!!!", "Где-то на дальнем востоке от лютой зависти плачет солнцеликий Ын", "А расскажут про донских казаков (бесславные выродки России), которые их убивали в годы ВОВ?" и др.

Ранее освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР". Иван Катышев находился в тюрьмах "ЛНР" почти три года.