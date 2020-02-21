"Доктор сказал в морг - значит в морг": когда заработает медреформа, и в чем ее суть

Медреформа 2020 значительно ухудшит состояние дел в украинской медицине, говорят эксперты

Второй этап медицинской реформы должен был стартовать с 1 января 2020 года. Из-за организационных и административных преград сроки перенесли на три месяца.

Медреформа с 1 апреля полноценно заработает - деньги пойдут за пациентами уже на вторичном звене с первого числа. Реформа вторичного звена коснется 100 тысяч врачей и 1700 больниц, то есть более половины всей системы здравоохранения Украины. Существуют риски, что с 1 апреля это количество начнет стремительно сокращаться.

70 % больниц – в зоне риска

19 февраля во время визита в Бориспольскую многопрофильную больницу основное правило финансирования вторичного звена и суть медреформы объяснила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая : финансирование из центрального бюджета получат исключительно те больницы, которые заключили контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

"Это означает, какой бы у них ни был статус: областная, районная, опорная или любой другой, если у нее есть контракт, а это означает, что к ней идут пациенты, туда будут приходить деньги. И это только по такому принципу "контракт-деньги" будут распределяться средства из государственного бюджета", – подчеркнула министр.

Перед тем, как выйти на очередной этап реформы, больницы прошли автономизацию, поменяв статус коммунального лечебно-профилактического учреждения на форму коммунального некоммерческого предприятия (КНП). Но пройти автономизацию недостаточно. Чтобы НСЗУ подписала с больницей контакт, нужно соответствовать определенным критериям.

Читайте такжеОперация "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине"К примеру, Беловодская районная больница Луганской области. В ней работает один врач-анестезиолог на всю больницу. Один человек на хирургическое отделение, на межрайонное родильное отделение (одно на три района), реанимационное отделение. Он пять лет не был в отпуске. Недавно он ушел на месяц в отпуск. Остановилась работа отделений. Как вы думаете, эта больница соответствует критериям Национальной службы здоровья?" – рассказывает Главреду глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко . По мнению эксперта, такие больницы обречены.

Начала стремительного угасания больниц в Украине можно ожидать уже в июне-июле, еще и по той причине, что мало какой руководитель учреждения сможет справиться с дефицитом финансов.

"Когда НСЗУ не подписывает контракт, не вступает в договорные отношения, то учреждение не получает денег из центрального бюджета, что является основным массивом его финансирования. За счет этого покрывались все защищенные статьи – зарплата, начисление налогов, оплата услуг ЖКХ. Руководитель несет полную ответственность за покрытие этих защищенных статей. Если НСЗУ не подписывает договор, то у главного врача наступает дефицит по всем фондам. Для того, чтобы не сесть в тюрьму, он должен будет отправить людей в вынужденный отпуск, принять решение о штатных изменениях, сообщить людям о сокращении. По моему субъективному мнению, порядка 70 % лечебно-профилактических учреждений войдут в зону риска закрытия", – сообщил Кравченко.

Медреформа 2020: "Мы ставим счетчик"

Тем не менее, в Минздраве от своих идей не отказались и вносить необходимые коррективы в реформу не собираются. Чиновники хотят наладить эффективное расходование государственных средств там, где экономить запрещается и законом, и здравым смыслом. Но объясняя принципы реформы, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сравнила здравоохранение с… сантехникой и ЖКХ.

"Все знают, что когда не было счетчиков на воду, одни открывали кран и не закрывали, не ремонтировали, а другие закручивали каждый раз. Когда мы начали считать и ставить счетчики, мы стали более ответственными. Сейчас в здравоохранении <...> мы начинаем ставить счетчик, даем деньги туда, куда идет медицинская помощь. С 1 апреля мы начинаем создавать условия, когда деньги будут постепенно сосредотачиваться там, где есть врачи, которые лечат, есть оборудование, которое спасает жизнь", – заявила министр в эфире одного из телеканалов.

За каждую оказанную услугу НСЗУ будет направлять в больницу высчитанную до копейки сумму. Так за лечение инсульта государство проплатит 19 332,31 грн., инфаркта – 16001,43 грн., за роды – 8136,03 грн. 4563,64 грн. составит базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях. Консультация врача будет стоить 49,42 грн. Есть и курьезы: вскрыть абсцесс на ноге стоит 400 гривен, а на челюсти – 9. Эксперты говорят, что этих сумм совсем не хватает для оказания полноценной помощи. Если оценивать реалистично, то некоторые из них должны быть в 4-5 раз больше. Пациенту придется докупать и лекарства. То, что тариф ничтожно мал, пришлось признать и самой министру Скалецкой. Но 72 миллиарда гривен, выделенные НСЗУ уже зафиксированы в госбюджете, и если увеличить тариф для больниц одного профиля, то необходимо средства отнять у каких-то других.

"Если двойня - рожай как хочешь"

Кроме того, государство заплатит за пациента при определенных условиях.

"Лечить безоплатно по тарифам, которые обозначены, будут только тех пациентов, которые зарегистрированы в e-Health. Регистрация в e-Health осуществляется на первичном звене, а там на сегодняшний день не зарегистрировано порядка 20 % и больше пациентов. Представьте себе, что скорая помощь привозит человека с политравмой в стационар, и окажется, что этот человек в e-Health не числится или вообще не гражданин Украины. Тогда он обслуживается платно или никак", – рассказал Главреду заместитель председателя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый .

Эксперт добавил, что тарифная политика в системе здравоохранения содержит много неуместностей и не учитывает осложнений, которые могут возникнуть у пациента:

"Мы понимаем, что аппендицит у человека, а не у кишечника. Этот же человек может страдать диабетом, у него может случиться пневмония. А случай шифруется по основному диагнозу, и деньги идут исключительно по основному диагнозу. Или, например, если не один плод у роженицы, а двойня, то второго ребенка рожай, как хочешь".

Недостаточность тарифа хорошо видна на примере противотуберкулезных центров. Расчетная сумма средств НСЗУ по пакету "Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом" составляет всего 20663,68 грн. на 9 месяцев или 2295 грн. в месяц.

Читайте такжеБедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцевКак сообщили Главреду в КНП Черниговский областной медицинский центр социально значимых и опасных болезней при Черниговском областном совете, это не позволит обеспечить деятельность фтизиатрической службы, поддержание специфических требований инфекционного контроля, работу дорогостоящей бактериологической и клинической лаборатории, рентгенологической службы даже при содержании минимального количества коек и максимального перевода больных на амбулаторное лечение. А финансирование из областного бюджета будет поступать только на услуги ЖКХ.

"По предварительным подсчетам, эта сумма составляет около 20% от исторического финансирования учреждения. Поэтому оно под угрозой. Предоставлять платные услуги, что не запрещено с 1 апреля, наше учреждение не может в связи с отсутствием средств у наших пациентов. Сдавать в аренду помещение на территории нашего заведения мы также не можем, так как это не позволяют требования инфекционного контроля. Функционировать заведению без минимального штата административной и хозяйственной служб также нельзя. Поэтому для противотуберкулезных учреждений остается лишь единственный выход – это дофинансирование из местных бюджетов, а лучше оставить их на финансировании за счет государственной субвенции при условии рациональной реорганизации учреждения", – сообщили в Черниговском медцентре.

Но сегодня противотуберкулезные больницы попадают не под рациональную, а под жесточайшую реорганизацию, по сути, ликвидацию. Например, в конце января Запорожский облсовет принял решение закрыть амбулатории в трех районах: около 120 медработников останутся без работы, на все Запорожье останется 12 фтизиатров. А в начале февраля закрыть три противотуберкулезных санатория решил Черновицкий облсовет. Эти учреждения заместитель губернатора назвала неэффективными.

Больницы - только в крупных городах

Как сможет выжить больница? В условиях многоканального финансирования она может надеяться на дотации из местного бюджета, если там эти деньги смогут найти. По подсчетам экспертов способных на это областных центров по Украине найдется лишь несколько - медрефома-2020 меньше ударит по Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, то есть крупным областным и промышленным

"А все остальные ждет погибель", – прогнозирует Сергей Кравченко.

В условиях недофинансирования больницы смогут предоставлять свои услуги платно, но найдется ли, скажем, на периферии пациент, который сможет заплатить, большой вопрос. Еще один вариант выживания больницы – сдавать в аренду часть помещения и поддерживать жизнедеятельность учреждения таким образом. Законом ни то ни другое не возбраняется.

Медреформа смерти

В целях экономии больницы могут закрыть несколько отделений. Например, в райцентре Двуречная Харьковской области вынуждены будут закрыть терапевтическое, неврологическое и детское отделения. В Люботине планируют закрыть только неврологию. В результате пациенты из этих населенных пунктов вынуждены будут ехать за медпомощью в областной центр – Харьков. Это если некритический случай, а если медпомощь понадобится срочно, скорая может не успеть.

Константин Надутый замечает: "Некоторые маршруты составляют полтора часа, а Супрун все сделала, чтобы на скорой стало меньше врачей. Компетенция фельдшера неотложных состояний, которого называют парамедиком, составляет 20 минут максимум. Это остановка кровотечения, обезболивание, элементарные вещи, а дальше должна быть квалифицированная помощь врача. Человек будет ехать 1 час 10 минут без квалифицированной медицинской помощи. Не будут довозить! А если роды, то они будут проходить в машине. А инфаркт вообще может не дождаться квалифицированной помощи. Человек может умереть в дороге".

Очередной этап медреформы, который стартует с 1 апреля, может принести необратимые изменения в системе здравоохранения в Украине. Закрытие больниц, сокращение врачей, минимальная оплата труда для оставшихся, гибель пациентов. Такими могут быть последствия только от смены принципа финансирования вторичного звена.