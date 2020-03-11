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"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в Киеве

11 марта 2020, 12:47

В соцсетях возмущаются из-за решения властей Киева ввести карантин, ведь родителям некуда девать детей.

Школа карантин
В Киеве вводят карантин / Bigmir.net

В среду, 11 марта, в Киеве приняли решение с четверга уйти на большой карантин из-за коронавирусу. Начиная с 12 марта минимум до конца месяца будут закрыты школы, вузы, кинотеатры и отменены концерты. Также остановят свою работу развлекательные зоны в ТРЦ.

Эти меры сразу вызвали общественный резонанс, ведь официально в Украине пока подтвержден только один случай заболевания, и украинцы переживают, что ситуация на самом деле не такая оптимистичная.

В соцсетях по этому поводу много разговоров, родителей интересует, куда девать детей.

"Ну и смысл в чём? Вирус что внутри растёт или извне приходит.? Израиль нормально сделал карантин всем прибывшим.Это жопа всем производителям", - пишет Игорь Кургатенко.

"До питання про карантин від короновірусу. Я б рекомендував Уряду чесно сказати, хто винен в тому, що в лютому з України вивезли 118 тон масок з фільтром і 408 тон масок без фільтру.Ясно, що ТОВ "Мамона Трейд" вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби. У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції склав 983,5 тон! Зате штабів і комітетів понастворювали.Залишилось ще провести сходку злодіїв в законі і розкоронувати вірус. І зняти про це відосік", - высказался в соцсети бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У Японії введено кримінальну відповідальність за спекуляції з масками. В Україні вимели все, включно з Держрезервом, бо прем'єр у понеділок дав доручення оцінити витрати на формування запасу масок", - отметил Виктор Уколов.

"Та ті маски - як мертвому припарка! Треба хоча б усі масові заходи в ПРИМІЩЕННЯХ заборонити, ручки дверей щогодини протирати спиртом, свої звички дещо змінити, по магазинах не вештатись, пішки ходити замість переповнених автобусів, тощо...", - убежден Ростислав Терлецкий.

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів по всій Україні буде введено карантин у зв’язку з поширенням світом епідемії коронавіруса.І тут друзі слідкуйте за руками.

Якщо в країні буде введено обмеження на проведення масових заходів в тому числі мітингів та акцій протесту і скасовано навчання в навчальних закладах то на карантин має бути відправлений і український парламент! Бо бажання "Слуг Народа" без шуму і пилі а точніше масових акцій протесту ухвалити закон про продаж української землі, щось мені дуже, дуже нагадує аналогічне бажання президента Петра Порошенка ввести військовий стан і таким чином відтермінувати вибори голови держави. Уті путі, уті путі... Не зупиняйтеся!", - отметил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

"Карантин в садиках...а на работах тоже будет???Эти же дети по пол дня будут гулять все вместе на площадках", - возмутилась Юлия Ломако-Журба.

"Я правильно розумію: в усій країні лише один підтверджений випадок зараження, і той за 500 км від Києва, а КМДА призупиняє навчання в закладах освіти лише на підставі свої суб'єктивних побоювань? Чи нам щось не все розповідають про небезпечність цього вірусу?", - обратил внимание Виталий Лазоренко.

 "Карантин в Киеве. Кличко подтвердил. Капец, куда детей девать, на работу за собой тягать что ли??", -пишет Тамара Кравчук.

"Это полный бред. Давайте остановим полностью производство и продажи даже продуктов и будем ждать пока пройдет эпидемия. Сделаем искусственный голодомор", - высказалась Наталья Очковская.

"Теперь родители малолетних детей, которым некуда деть детей (слишком маленькие, чтобы одних дома оставить), 3 недели будут возить их на работу в общественном транспорте, целый день держать в душном офисе среди взрослых коллег. А потом по ночам - заниматься дистанционным образованием. Ну хорошо, школы закрыли. А детей куда деть работающим родителям????", - добавила Евгения Кашпарова.

"Мне в этом распоряжении больше понравилось ограничение работы кинотеатров. Т.е. вот так просто росчерком пера людей лишили полумесячного заработка, т.е. вмешались в бизнес в прямом смысле. Про массовый "за свой счет" я молчу. Однако, если порыться в Законах, то можно попытаться переложить эту ответственность, т.е. вынужденные прогулы на государство и потом истребовать с них "свой счет", - пишет Дмитрий Исаев.

Читайте такжеОтпуск "накрылся": авиакомпании отменили сотни рейсов из-за коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, власти Киева готовы ввести карантин в метро в случае выявления коронавируса в столице. По словам мэра Киева Виталия Кличко, власти готовы к любому повороту событий.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил Кличко.


 

карантин новости Киева коронавирус
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