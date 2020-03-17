Чат с экс-министром экономики Виктором Сусловым

Виктор Суслов / Главред

19 марта, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с Заслуженным экономистом Украины, бывшим министром экономики Украины Виктором Сусловым. В ходе чата вы сможете узнать, какими будут экономические последствия от карантинных мероприятий в Украине в связи с коронавирусом, что будет с курсом гривны, и как на украинской экономике отразится мировой кризис.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.