Полиция накрыла циничный бизнес во время карантина

Нелегальный цех по производству антисептика / Сайт МВД

Сотрудники полиции прекратили работу нелегального цеха, в котором изготовлялся антисептик для рук и прочих частей тела. Производство злоумышленники открыли в заброшенном здании Дома культуры в селе Козаровичи (Киевская область).

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При проведении обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную готовую продукцию. На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в участок", - рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее Виктор Ляшко, главный спикер Минздрава по теме коронавируса, специально на видеокамеру показал украинцам, как пользоваться антисептиком в условиях карантина.