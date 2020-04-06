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"Оплата гречкой или туалетной бумагой!": в Киеве начали сдавать в аренду собак для прогулок

6 апреля 2020, 22:43

Находчивые киевляне нашли новый источник заработка.

собака, французский бульдог
Собаки на карантине - в почете / zelenyjmir.ru

На популярном сайте OLX начали появляться объявления-предложения взять в аренду собаку для прогулок во время карантина и эпидемии коронавируса.

"Сдам в аренду на прогулку хорошего мальчика, добермана по имени Симба возрастом 1 год. Любит бегать за палочкой и долгие прогулки. Оплата возможна гречкой или туалетной бумагой", - пишет на OLX пользователь по имени Виктор, прилагая фото домашнего любимца.

Некоторые объявления похожи на шуточные, однако есть и серьезные предложения.

"Если Вы устали от карантина и хотите погулять в лесу, звоните, мой пес с радостью составит Вам компанию. Он добрый, послушный, умный, работает с детьми как нянька, артист и доктор, и обожает прогулки!" - предлагает Евгения и публикует фото внушительных размеров пса, с которым непросто будет справиться временному хозяину.

Всего по состоянию на 6 апреля в Киеве опубликовано около 30 предложений об аренде собак. Некоторые из них шуточные, большинство – серьезные, однако есть и такие хозяева, которые после объявления уточняют, что каждый желающий может взять собаку в приюте и гулять с ней ежедневно абсолютно бесплатно.

Цена за новый вид услуги варьируется от 50 до 400 гривен в час. Как правило, хозяева указывают район в столицы, в котором возможны прогулки.

К слову, первыми такую необычную услугу придумали во время жесткого карантина жители Испании. В этой стране цены гораздо выше – стоимость за прогулку с чужой собачкой доходила до 50 евро. Однако испанцы в своем креативе пошли дальше и даже выходили на прогулки с игрушечными собаками на поводках.

Как ранее сообщалось, несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

Напомним, правительство Украины продлило карантин в связи с пандемией коронавируса до 24 апреля.

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