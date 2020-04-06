"Оплата гречкой или туалетной бумагой!": в Киеве начали сдавать в аренду собак для прогулок

Собаки на карантине - в почете / zelenyjmir.ru

На популярном сайте OLX начали появляться объявления-предложения взять в аренду собаку для прогулок во время карантина и эпидемии коронавируса.

"Сдам в аренду на прогулку хорошего мальчика, добермана по имени Симба возрастом 1 год. Любит бегать за палочкой и долгие прогулки. Оплата возможна гречкой или туалетной бумагой", - пишет на OLX пользователь по имени Виктор, прилагая фото домашнего любимца.

Некоторые объявления похожи на шуточные, однако есть и серьезные предложения.

"Если Вы устали от карантина и хотите погулять в лесу, звоните, мой пес с радостью составит Вам компанию. Он добрый, послушный, умный, работает с детьми как нянька, артист и доктор, и обожает прогулки!" - предлагает Евгения и публикует фото внушительных размеров пса, с которым непросто будет справиться временному хозяину.

Всего по состоянию на 6 апреля в Киеве опубликовано около 30 предложений об аренде собак. Некоторые из них шуточные, большинство – серьезные, однако есть и такие хозяева, которые после объявления уточняют, что каждый желающий может взять собаку в приюте и гулять с ней ежедневно абсолютно бесплатно.

Цена за новый вид услуги варьируется от 50 до 400 гривен в час. Как правило, хозяева указывают район в столицы, в котором возможны прогулки.

К слову, первыми такую необычную услугу придумали во время жесткого карантина жители Испании. В этой стране цены гораздо выше – стоимость за прогулку с чужой собачкой доходила до 50 евро. Однако испанцы в своем креативе пошли дальше и даже выходили на прогулки с игрушечными собаками на поводках.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Как ранее сообщалось, несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

Напомним, правительство Украины продлило карантин в связи с пандемией коронавируса до 24 апреля.