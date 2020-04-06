Плевать на карантин: Кличко не смог запретить посещать храмы на Пасху

Кличко призвал киевлян сидеть дома, но запретить идти в церковь не смог / 1zoom.ru

Из-за китайской заразы по всей Украине продлили карантин до 24 апреля. Несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

При этом, столичный глава призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах во время праздников.

"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого", – заявил Кличко в эфире одного из телеканалов в понедельник, 6 марта.

"Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", – сказал мэр столицы.

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Как ранее писал Главред, правительство Украины продлило карантин в связи с пандемией коронавируса до 24 апреля. Также Кабмин принял смелое решение и запретил массовые религиозные празднования, в том числе и на Пасху. Как говорится в принятом 3 апреля постановлении, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.