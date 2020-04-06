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Запрет передвижения автомобилей в Киеве ничего не даст - эксперт

6 апреля 2020, 14:47

Если в автомобиле один человек, и он едет из дома на дачу, то тут нет никаких угроз окружающим, считает юрист Александр Сергиенко.

коронавирус,Украина
Эксперт заявил, что запрет передвижения автомобилей ничего не даст / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко шокировал общественность новыми возможными ограничительными мерами, которые могут быть введены в столице в случае ухудшения эпидемической ситуации. По его словам, в городе могут запретить движение частного транспорта.

Но просто запрет передвижения автомобилей ничего не даст, рассказал в комментарии Главреду кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, если в автомобиле один человек, и он едет из дома на дачу, то тут нет никаких угроз окружающим.

"При этом есть угроза иного характера – например, у нас есть много тех, кто подрабатывает на личных авто как таксисты или возят своих попутчиков. И когда в автомобиль садятся 4 человека, даже в масках, но из разных концов города, в этом и есть угроза. В Кабмине уже сказали о том, что в автомобилях должно быть ограниченное количество пассажиров. И потому логично было бы сделать так, чтобы в частном авто не ездили больше двух взрослых или ездили только семьями. Думаю, что как раз это и имел в виду Кличко, так как все остальное просто не имеет смысла", - рассказал Сергиенко.

Что касается дополнительных ограничений и угроз экономике, то здесь важно, по мнению Сергиенко, чтобы правительство не перегнуло палку.

"Тем более, что Кабмин и так уже наломал дров своим 255 постановлением, которое явно противоречит Конституции. Любой бизнес сам сориентируется, как ему лучше работать. Не надо думать, что люди глупее правительства", - особо отметил эксперт.

Резюмируя, Сергиенко добавил, что любой бизнесмен понимает, что если он не создаст условий безопасной работы для своих сотрудников – предоставить им маски, если это перевозки, то сделать эти перевозки безопасными (то есть, не более двух-трех человек в машине) - коронавирус рано или поздно выкосит его сотрудников и ему будет не с кем работать.

Читайте также"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафамиНапомним, ранее сообщалось,  правительство приняло решение закрыть еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе. Начиная с 00:00 7 апреля 2020 из-за пандемии коронавируса временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска будет временно прекращено пешеходное сообщение.

Власти оставили открытыми всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

Александр Сергиенко новости Киева карантин в Украине коронавирус в Киеве
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