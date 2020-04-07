"Мы знаем, что ты кретин": в Сети обсуждают угрожающие билборды Кличко

Кличко вновь оконфузился / УНИАН

В Киеве появились билборды с закатывающим рукав мэром столицы Виталием Кличко, который с угрожающим видом призывает киевлян не выходить на улицы во время карантина.

"Хватить шастать", - гласит надпись, которую активно начали обсуждать пользователи Facebook.

Критиков мэра смутил тот факт, что на бордах экс-чемпион по боксу будто закатывает рукава для удара.

"Что лучше: слушать Бога и ходит в церковь или слушать воров и упырей Авакова, Кличко, Филатова и сидеть дома? Виталий Кличко, хватит пыжиться, мы знаем, что ты кретин, не обязательно каждый день доказывать", - прокомментировал снимок Владимир Петров.

Некоторые пришли к выводу, что Кличко уже начал предвыборную кампанию, не теряя времени во время эпидемии.

"Свежий борд от Виталика. В воздухе появился едва уловимый аромат грядущих выборов". – написал Михаил Шнайдер.

Посты с бордами активно начали комментировать жители и гости столицы. Одни шутили, другие указывали на абсурдность изображения и ситуации.

"Почему он без маски?", "Кличко, он и в Африке Кличко!", "Удар правой, если будешь шастать", "Потрясающий дизайн, современно", "Лучше слушать голос разума", "Поколение пепси", "Зачем он закатывает рукав? Хочет ударить?", "Зачем он написал это на флаге Австрии?" - пишет интернет-публика.

Как ранее сообщалось, на популярном сайте OLX начали появляться объявления-предложения взять в аренду собаку для прогулок во время карантина и эпидемии коронавируса.

Напомним, в поселке Слобожанское Днепропетровской области парень выгуливал курицу на поводке возле одного из местных супермаркетов, чтобы не нарушать карантин.