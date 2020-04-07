Под Днепром парень выгуливал курицу на поводке: курьезное видео

В Днепре водили на поводке курицу / Фото: REUTERS

В поселке Слобожанское Днепропетровской области парень выгуливал курицу на поводке возле одного из местных супермаркетов.

Курьезное видео опубликовано в YouTube. Очевидно, юноша пытался таким образом обойти карантинные запреты.

Парень был в маске и перчатках, то есть использовал все необходимые средства защиты. Курицу он сначала вел на поводке, в котором птица запуталась. Потом он вынужден был взять ее на руки, поскольку она, очевидно, не была подготовлена к прогулкам и не слишком слушалась хозяина.

Как известно, введенные с 6 по 24 апреля правила запрещают находится на улице без документов и средств индивидуальной защиты. Также запрещено посещать парки, скверы. В общественных местах можно гулять в случае выгула домашних животных.

Напомним, народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом, и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход.

Как ранее сообщалось, карантин был продлен до 24 апреля. В частности, украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.