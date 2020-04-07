Под Днепром парень выгуливал курицу на поводке: курьезное видео

Вероятно, владелец птицы решил не нарушать карантин.
В поселке Слобожанское Днепропетровской области парень выгуливал курицу на поводке возле одного из местных супермаркетов.
Курьезное видео опубликовано в YouTube. Очевидно, юноша пытался таким образом обойти карантинные запреты.
Парень был в маске и перчатках, то есть использовал все необходимые средства защиты. Курицу он сначала вел на поводке, в котором птица запуталась. Потом он вынужден был взять ее на руки, поскольку она, очевидно, не была подготовлена к прогулкам и не слишком слушалась хозяина.
Как известно, введенные с 6 по 24 апреля правила запрещают находится на улице без документов и средств индивидуальной защиты. Также запрещено посещать парки, скверы. В общественных местах можно гулять в случае выгула домашних животных.
Напомним, народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом, и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход.
Как ранее сообщалось, карантин был продлен до 24 апреля. В частности, украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.