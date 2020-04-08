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Укрзализныця обеспечила сотрудников масками из бумажных салфеток

8 апреля 2020, 20:22

Средство защиты от вирусов показал сотрудник предприятия.

карантин маски
В Укрзализныце не нашли средств на защитные маски для сотрудников / Фото: РБК-украина

В Укрзализныце работникам локомотивного депо в Полтавской области утром перед сменой выдали самодельные маски из бумажных салфеток и канцелярских резинок в качестве средств защиты во время эпидемии коронавируса.

Как сообщает Обозреватель, "маски" показал журналистам один из сотрудников предприятия.

По словам мужчины, такие маски получили и его коллеги. Он также подчеркнул, что в депо существует проблема с дезинфекцией составов – она проводиться в крайне подозрительной форме.

"Электровозы обрабатывают какими-то едкими средствами, в кабине невозможно находиться первое время после проведения процедур", – пожаловался собеседник.

/ Фото: Обозреватель
/ Фото: Обозреватель

Защитные свойства масок из салфеток оценил врач-инфекционист Вадим Терешин. Он высказал мнение, что такие средства индивидуальной защиты – это издевательство над людьми.

"Трудно комментировать. Это просто издевательство, я считаю. Суть маски не в том, чтобы защитить здорового, а в том, чтобы не дать возможности заражать больному. Поэтому человек с малейшими симптомами простуды обязан носить маску", – подчеркнул специалист.

Как ранее сообщалось, в Киеве появились билборды с закатывающим рукав мэром столицы Виталием Кличко, который с угрожающим видом призывает киевлян не выходить на улицы во время карантина.

Напомним, на популярном сайте OLX начали появляться объявления-предложения взять в аренду собаку для прогулок во время карантина и эпидемии коронавируса.

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