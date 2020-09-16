20 лет со дня убийства Георгия Гонгадзе: биография и история преступления

Георгий Гонгадзе / УНИАН

Георгий Гонгадзе биография

Георгий Гонгадзе родился 21 мая 1969 года в Тбилиси (Грузия). Высшее образование получил на филологическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко (специалист по романо-германской филологии).

Начал работать в Украине как представитель информационной службы Народного фронта Грузии. Кроме того, трудился во львовской организации Народного Руха Украины.

Гонгадзе снял как режиссер документальные фильмы "Боль земли" (1993), "Тени войны" (1994), "Колыбель" (1995), "Охранники мечты" (1996).

17 апреля 2000 года начал работать портал Украинская правда, главным редактором которого стал Георгий Гонгадзе. На сайте регулярно публиковались критические материалы о тогдашнем президенте Леониде Кучме и его ближайшем окружении.

Убийство Георгия Гонгадзе:

16 сентября 2000 года Гонгадзе похитили по дороге домой. На следующий день по факту его исчезновения милиция открыла уголовное дело. Через двенадцать дней лидер Социалистической партии Александр Мороз дал в Верховной Раде пресс-конференцию, на которой обнародовал аудиозаписи, получившие впоследствии название "пленки Мельниченко". Их якобы втайне от Кучмы сделал майор Управления госохраны Николай Мельниченко. На них поочередно президент вел беседы с руководителем МВД Юрием Кравченко, генпрокурором Михаилом Потебенько, главой СБУ Леонидом Деркачем и главой президентской администрации Владимиром Литвиным. На одной из записей Кучма якобы приказал министру Кравченко "разобраться" с Гонгадзе, а на другой глава МВД якобы отчитался перед президентом о выполненной работе.

Экспертизы аудиозаписей, проведенные в США и Европе, доказали подлинность голоса Кучмы. Однако по причине того, что свои записи Мельниченко делал на цифровой диктофон, эксперты не смогли доказать возможность их последующего монтажа.

2 ноября 2000 года в Таращанском лесу на Киевщине нашли тело без головы, которое, как предположило следствие, принадлежало именно Гонгадзе.

27 февраля 2001 года Генпрокуратура признала факт смерти журналиста и открыло дело по статье Умышленное убийство.

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3 сентября 2002 года в Генпрокуратуре признали, что труп, который найден в Таращанском лесу, принадлежит Гонгадзе. 22 октября 2003 года генеральный прокурор Святослав Пискун подписал ордер на арест генерала милиции и руководителя департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в связи с этим делом.

Однако Пукача через месяц Апелляционный суда Киева выпустил из-под ареста под подписку о невыезде и тот скрылся от следствия.

1 марта 2005 года следующий президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что задержаны убийцы Гонгадзе из числа правоохранителей. 23 ноября 2005 года Апелляционный суд Киева принял к рассмотрению обвинение бывших сотрудников милиции Николая Протасова, Валерия Костенко и Алексея Поповича в преднамеренном убийстве Гонгадзе. 15 марта 2008 года их признали виновными и приговорили: Протасова к 13 годам, а Костенко и Поповича - к 12 годам тюремного заключения. 8 июля того же года Верховный Суд Украины оставил приговор без изменения.

21 июля 2009 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали Алексея Пукача в селе Молочки Житомирской области.

29 января 2013 года Пукача признали виновным в превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, и умышленном убийстве Георгия Гонгадзе и приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

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"Каждый год в этот день думаю о том, в какой стране бы мы жили, если бы у людей в погонах хватило ума и сил остановиться", - написала в Facebook журналист и сценаристка Аксинья Курина.

"Ровно 20 лет назад, 16 сентября 2000-го, по приказу президента Леонида Кучмы был убит журналист Георгий Гонгадзе. Согласно материалам уголовного дела, за Гонгадзе, так же как и за рядом других неприятных Кучме общественных деятелей, велась слежка силами спецподразделений СБУ и МВД. Гонгадзе был похищен и убит группой офицеров милиции, во главе с генерал-майором Алексеем Пукачем. Вина Пукача и его группы полностью доказана, Пукач отбывает срок. А Кучма ни разу не ходил на допрос и не привлекался к суду, хотя все улики подтверждают - убийство совершили по его приказу. [...] Мы никогда тебя не забудем, Георгий. И никогда не простим твоих убийц", - написал гневный пост журналист Юрий Бутусов.