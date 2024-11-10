Абсолютный рекорд: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить

В результате ночной атаки повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв.

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РФ атаковала Украину ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

Оккупанты выпустили 145 ударных БпЛА по Украине

В результате атаки РФ пострадала Одесская область и другие регионы

В ночь на 10 ноября 2024 года РФ атаковала Украину рекордным количеством ударных БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В сводке ВС ВСУ говорится, что в течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145-ти воздушных целей - ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - РФ, мыс Чауда - Крым.

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По состоянию на 09.30 Воздушные силы подтвердили сбитие 62-х российских БпЛА в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

"67 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.", - говорится в сообщении.

Инфографика: Воздушные Силы ВС Украины

В Воздушных силах ВСУ подчеркивают, что в результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы.

"Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь", - написали в сводке.

Shahed / Инфографика: Главред

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, РФ вторую ночь подряд атакует гражданскую инфраструктуру Одессы. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что известно о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.

В воскресенье, 10 ноября, утром в Харькове произошел мощный взрыв. Как известно, воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 09:11. Именно в это время Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Днем ранее РФ в очередной раз обстреляла Харьков. По данным мэра города, попадание КАБа зафиксировали в Слободском районе Харькове.

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