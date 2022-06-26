Аллигатора "выпотрошил" Иглой: десантник ВСУ сбил ударный вертолет РФ

Десантник ВСУ сбил вертолер РФ Ка-52 / Facebook/MinistryofDefence.UA

Боец Вооруженных сил Украины сбил российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью ПЗРК Игла.

Как рассказали в Министерстве обороны Украины, ранее расчет защитников Украины заступил на боевое дежурство.

"Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК Игла, и совершил пуск", - рассказал военный.

При этом украинский десантник уточнил, что ракета метко попала в Ка-52, а из подбитой техники повалил густой дым.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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