Аллигатора "выпотрошил" Иглой: десантник ВСУ сбил ударный вертолет РФ

Украинский десантник уточнил, что ракета метко попала в Ка-52, а из подбитой техники повалил густой дым.
Боец Вооруженных сил Украины сбил российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью ПЗРК Игла.
Как рассказали в Министерстве обороны Украины, ранее расчет защитников Украины заступил на боевое дежурство.
"Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК Игла, и совершил пуск", - рассказал военный.
При этом украинский десантник уточнил, что ракета метко попала в Ка-52, а из подбитой техники повалил густой дым.
Вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.
Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
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