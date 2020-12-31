"Арестуй меня": Кива в ушанке с красной звездой снова отличился​

Кива в ушанке с советской звездой попросил его арестовать.
Скандальный нардеп от партии Оппозиционная платформа - За Жизнь Илья Кива одел шапку-ушанку с красной советской звездой, тем самым отреагировал на события, которые недавно произошли во Львове.
"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!", - написал депутат в Facebook.
Нардеп сфотографировался в солдатской зимней шапке-ушанке времен СССР. На головном уборе изображена советская звезда с серпом и молотом.
Отметим, 29 декабря в центре Львова задержали 19-летнего юношу из Киева, который надел шапку с эмблемой Советского Союза – серпом и молотом на фоне пятиконечной красной звезды.
Мужчину с запрещенной коммунистической символикой заметил депутат Львовского городского совета Игорь Шолтис. На место вызвали полицию.
Следователи открыли уголовное производство по распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического режима. Ведь коммунистическая символика – запрещена в Украине.
Как сообщили в полиции, парню грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.
Напомним:
- Руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович утверждает ‒ декоммунизация в Украине вообще и в Киеве в частности будет продолжаться.
- По его словам, уже в ближайшее время в Киеве в рамках декоммунизации снесут гербы СССР на мосту имени академика Патона и на монументе Родина-мать.