"Арестуй меня": Кива в ушанке с красной звездой снова отличился​

Кива снова попал в скандал / УНИАН

Скандальный нардеп от партии Оппозиционная платформа - За Жизнь Илья Кива одел шапку-ушанку с красной советской звездой, тем самым отреагировал на события, которые недавно произошли во Львове.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!", - написал депутат в Facebook.

Нардеп сфотографировался в солдатской зимней шапке-ушанке времен СССР. На головном уборе изображена советская звезда с серпом и молотом.

Отметим, 29 декабря в центре Львова задержали 19-летнего юношу из Киева, который надел шапку с эмблемой Советского Союза – серпом и молотом на фоне пятиконечной красной звезды.

Мужчину с запрещенной коммунистической символикой заметил депутат Львовского городского совета Игорь Шолтис. На место вызвали полицию.

Следователи открыли уголовное производство по распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического режима. Ведь коммунистическая символика – запрещена в Украине.

Как сообщили в полиции, парню грозит лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним: