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Бьет на 30 км: ВСУ уничтожает врага мощными гаубицами FH70

26 мая 2022, 12:54

Выстрелы из гаубицы можно осуществлять каждые 10 секунд.

Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
Мощные гаубицы FH70 уже уничтожают врага на передовой / Оперативное командование "Запад"

На передовую уже прибыли самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм. Украинские военные начали активно использовать их в охоте на врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В гаубицу встроен полуавтоматический загрузчик, который позволяет производить до 6 выстрелов в минуту - каждый 10 секунд.

Напомним, такие гаубицы Украине обещала передать Италия.

  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"
  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"
  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"
  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"
  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"
  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"
  • Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой
    Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой Оперативное командование "Запад"

Что известно о FH70

У гаубицы есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 куб. см. Этот двигатель помогает FH70 передвигаться самостоятельно на дальность до 20 км на низкой скорости. Таким образом, гаубицу можно передвигать с помощью тягача, однако все же она считается самоходной.

Ствол FH70 поворачивается на 180 градусов в сторону буксирующего средства. Гаубица весит 9,6 тонны, колеса оборудованы гидравлическим механизмом, а в режиме стрельбы FH70 опускается на землю. Обслуга мощного оружия состоит из 8 человек.

Гаубица способна перемещаться со скоростью 16 км/час, может преодолеть брод до 1,5 м при буксировке.

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Во время стрельбы могут использоваться боеприпасы:

  • осколочно-фугасный снаряд L15A1 весом 43,5 кг, с массой ВВ 11,3 кг;
  • дымовой снаряд DM105;
  • осветительный снаряд DM106;
  • активно-реактивный снаряд М549АІ с дальностью более 30 км.

Таким образом, средняя дальность стрельбы составляет 24-30 км.

Известно, что эти гаубицы находятся на вооружении в Италии, Малайзии, Марокко, Омане, Саудовской Аравии, Эстонии и Японии.

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