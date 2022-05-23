ВСУ бьют по войскам РФ оружием НАТО: один удар на 20 км с гаубицы – разбит командный пункт

Командный пункт россиян был поражен одним ударом гаубицы, полученной от Запада / Скриншот видео Генштаб ВСУ

Артиллеристы Вооруженных сил Украины применяют тяжелую военную технику, которую начал поставлять Запад. Украинские бойцы, используя гаубицу образца НАТО, одним ударом сокрушили командный пункт российских оккупантов, который был расположен на расстоянии 20 километров. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, артиллеристы 128-й Отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской оккупационной армии.

Читайте такжеЗапад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – ЖдановУдар был нанесен на расстоянии 20 километров с гаубицы образца НАТО. Сокрушен военный внедорожник, на котором была нарисована буква Z, а также несколько российских солдат.

"Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений росармии. Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", - подчеркнули в Генштабе.

Армия Украины разбивает военную технику войск РФ

ВСУ в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли крушащий удар по войскам России. Вражеские подразделения строили понтонную переправу, чтобы попытаться попасть на другой берег с перспективой окружения украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно, в результате чего россияне понесли серьезные потери. Уничтожено более 70 единиц техники.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге, который совершили бойцы ВСУ 6-й роты 92-й бригады в Харьковской области. В день, когда российские войска осуществили военное вторжение в Украину, 24 февраля, украинские военные попали в окружение в Старом Салтове, но одержали победу в бою. Уже на следующий день, 25 февраля, россияне пытались наступать на Харьков, однако военные армии Украины помешали их планам.

Силы обороны Украины отбили штурм оккупационных войск вблизи города Горловка Донецкой области. Враг пытался захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ нанесли ответный удар, в результате которого были разбита рота солдат противника, а также два танка.

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