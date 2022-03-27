Близкого к Медведчуку пророссийского политтехнолога Погребинского задержала СБУ

Политтехнолога Погребинского задержала СБУ / скриншот

СБУ арестовала пророссийского политолога, соратника кума Владимира Путина Виктора Медведчука Михаила Погребинского.

В субботу, 26 марта, правоохранительные органы провели обыск в квартире Погребинского в Киеве, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Следователи выяснили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась руководству России для планирования политики по Украине.

"Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины", говорится в сообщении.

Читайте такжеЖена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИТакже во время обыска у Погребинского были обнаружены результаты опросов, где "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".

По факту обысков было возбуждено дело по ст.111 ("государственная измена") и ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Кто такой Погребинский

В 2014 году, Погребинский стал активным политическим комментатором для различных российских и пророссийских СМИ : РИА Новости Украина, Комсомольская правда в Украине, Украина. Mirror и т.д.

Сторонник "русского мира" считает, что Украина и Беларусь – ошибки СССР, которые должны немедленно быть в одном государстве с Россией под управлением России.

Напомним, народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где должен был находиться под домашним арестом по решению суда.

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