Блогеры в Запорожье пытались похитить 12-летнего мальчика ради эксперимента

Запорожские блогеры пытались похитить 12-летнего мальчика / antikor.com.ua

Запорожские блогеры пытались похитить 12-летнего школьника. По их замыслу, такой опасный эксперимент должен был обратить внимание подписчиков, насколько легко это сделать, и поднять тему безопасности детей. Однако мальчик из-за сильного стресса попал в больницу.

Трое блогеров хвастались в соцсетях, что для эксперимента будут ездить по селам и похищать детей, говорится в сюжете 2+2. Свою жертву – 12-летнего Тимура – они увидели на остановке транспорта в одном из сел. Мальчик возвращался домой из школы. Блогеры подошли к нему и пытались заставить сесть в их автомобиль. Всё, что происходило, снимали на телефон.

Читайте такжеМертвый младенец нашли в Запорожье: мать ребенка сообщила о трагедии и исчезлаПо словам бабушки мальчика Лианы Домченко, Тимур кричал и звал на помощь. Наконец ему удалось убежать от похитителей и спрятаться в местном магазине. Продавщица киоска Светлана Борисенко рассказала, что школьник в тот момент был очень напуганным. Он рассказал, что его пытались похитить, и попросил о помощи.

После этого события мальчик на неделю попал в больницу – на его здоровье сказался стресс, который ему пришлось пережить.

Родители пострадавшего вызвали полицию на место происшествия. Однако они боятся, что блогерам всё может сойти с рук, так как их родители якобы знакомы с правоохранителями. Юристы сейчас готовят заявления в суд о бездействии органа досудебного расследования. Между тем в полиции утверждают, что оформили инцидент в рамках закона.

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Ранее сообщалось, что в школе в Киевсокй области старшеклассники раздели догола при одноклассниках младшего за себя школьника. Родители назвали это буллингом, а вот администрация школы такой проблемы не видит.

В то же время под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до крови. Инцидент произошел в лицее №4 города Обухов Киевской области. Дети отказываются ходить в школу из-за унижения и жестокости. Между тем в учебном заведении попросили не делать скандала.

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