Более 10 трупов: в Изюме оккупанты накрыли кассетными бомбами ловивших мобильную связь людей

Местные жители пришли на гору Кременец звонить по мобильным телефонам.
В захваченном РФ Изюме Харьковской области под обстрел российских оккупантов попали мирные жители на горе Кременец.
8 июля они пришли туда звонить по мобильным телефонам (это единственное место в городе, где ловит украинская мобильная связь). сообщают очевидцы в соцсетях.
По свидетельствам очевидцев, в тот день на Кременец приехали десятки людей. И около 14:00 по горе российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами.
Сообщается в соцсетях о по меньшей мере 10 убитых.
Украинская сторона обстрел отрицает и обвиняет в нем российских оккупантов.
"ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными снарядами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет", – заявляет руководитель отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области украинские военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии.
Как рассказали в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: "На Изюмском направлении наши военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии".
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