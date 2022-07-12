Более 10 трупов: в Изюме оккупанты накрыли кассетными бомбами ловивших мобильную связь людей

РФ накрыла Изюм кассетными бомбами / Reuters

В захваченном РФ Изюме Харьковской области под обстрел российских оккупантов попали мирные жители на горе Кременец.

8 июля они пришли туда звонить по мобильным телефонам (это единственное место в городе, где ловит украинская мобильная связь). сообщают очевидцы в соцсетях.

По свидетельствам очевидцев, в тот день на Кременец приехали десятки людей. И около 14:00 по горе российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами.

Сообщается в соцсетях о по меньшей мере 10 убитых.

Украинская сторона обстрел отрицает и обвиняет в нем российских оккупантов.

"ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными снарядами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет", – заявляет руководитель отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области украинские военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии.

Как рассказали в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: "На Изюмском направлении наши военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии".

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