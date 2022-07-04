Яркие вспышки и столб дыма: под Изюмом ВСУ взорвали российсике склады с БК

Подрыв российского склада с БК / Скриншот

В Харьковской области украинские военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Также опубликованы кадры с мощными взрывами российских складов с боеприпасами.

"На Изюмском направлении наши военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск.

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