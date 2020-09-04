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Быть или не быть: украинцы высказались о необходимости жесткого карантина

4 сентября 2020, 18:59

Мнения граждан по поводу карантинных ограничений разделились.

Карантин, Киев
Мнения украинцев по поводу карантина разеделились / УНИАН

Мнения украинцев разделились в вопросе необходимости введения жесткого карантина в случае второй волны китайского коронавируса.

Соответствующий опрос провела социологическая группа Рейтинг.

Согласно с данными исследования:

  • 46% считают, что такой карантин необходим,
  • 47% с этим не согласны.

Половина респондентов ожидают новую волну эпидемии осенью-зимой этого года, около 40% считают, что никакой второй волны не будет, 11% затруднились ответить.

46% считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры во время возможной второй волны эпидемии, 47% так не считают.

Тех, кто одобряет введение жесткого карантина, больше среди ожидающих второй волны коронавируса. Однако треть из них против этого.

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Опрос проводился методом формализованного интервью (face-to-face) в два этапа: 14-19 июля и 15-25 августа. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность в обеих волнах по 2000 респондентов.

Карантин в Украине

Напомним, ранее в Украине обновили список карантинных зон в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Также отметим, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что город не будет идти на усиление карантина в связи с попаданием в "красную" зону.

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