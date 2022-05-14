ЧП у Змеиного: в Севастополе засекли судно ЧФ Всеволод Бобров

Судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и прошло своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.
Судно тылового обеспечения Всеволод Бобров Черноморского флота России зашло в акваторию Севастополя.
Соответствующие фото публикует издание Крым.Реалии. 14 мая зашло в Севастопольскую бухту
О вероятном ракетном ударе по нему ранее заявили в Одесской областной военной администрации.
Отмечается, что около 13 часов по местному времени судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и прошло своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.
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Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.
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